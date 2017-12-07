Ростовских детсадовцев кормили опасной курятиной
В Ростовской области сотрудники регионального Управления Россельхознадзор нагрянули с проверкой в один из детских садов региона. Инцидент произошел в городе Белая Калитва.
В Ростовской области сотрудники регионального Управления Россельхознадзор нагрянули с проверкой в один из детских садов региона. Инцидент произошел в городе Белая Калитва.
Как рассказали в областном Управлении, цель визита — оценка качества и безопасности пищевой продукции, которая находится на хранении и обороте на территории детских садов и школ.
В итоге, в одном из детских садов города специалисты нашли больше десяти килограммов мяса курицы. Вот только
В итоге, на заведующую детским садом выписали административный протокол. Руководитель дошкольного учреждения не только заплатит штраф, но и обязан уничтожить всю сомнительную продукцию.