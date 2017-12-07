Ростовских детсадовцев кормили опасной курятиной

Источник: Комсомольская правда

Как рассказали в областном Управлении, цель визита — оценка качества и безопасности пищевой продукции, которая находится на хранении и обороте на территории детских садов и школ.

В итоге, в одном из детских садов города специалисты нашли больше десяти килограммов мяса курицы. Вот только ветеринарно-сопровдительные документацию на продукцию — а она подтверждает не только происхождение, но также качество и безопасность продукта, сотрудники дошкольного учреждения предоставить не смогли.