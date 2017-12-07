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15:35 (мск), источник: Zakon.kz

Барымтач за ночь умудрился украсть скот на 14 млн тенге

Полиция задержала скотокрада, подозреваемого в краже табуна лошадей, стада коров и отары овец в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Факт зарегистрирован в Жамбылском районе, где 6 декабря к местным полицейским обратился 40-летний фермер из села Танбалы тас с заявлением о краже 197 овец, 23 коров и 12 лошадей.

Как выяснилось, скот, находившийся на выпасе на участке Шилибастау, похитили 26 ноября. Причиненный ущерб потерпевший фермер оценил в 14140000 тенге.

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В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что полицейским региона уже удалось задержать подозреваемого в скотокрадстве, оказавшимся 32-летним уроженцем Южного Казахстана.

«Часть похищенного скота, а именно 83 овцы и 3 коровы, уже обнаружены в одном из приграничных сел соседней Жамбылской области. Поиск остального скотопоголовья, с учетом показаний задержанного мужчины, продолжается сейчас силами районной полиции. Уголовное расследование по факту проводится согласно ст. 188 ч.4 УК РК, то есть «Кража в особо крупном размере» — сообщил официальный представитель областного ДВД Кобейхан Нурахмет.

В полиции также отметили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен грузовик, в котором перевозили часть похищенного скота. В настоящее время водитель грузовика для дачи показаний препровожден в Жамбылский РОВД.

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