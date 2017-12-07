Самогруз снес три автомобиля на дороге в Новосибирске
Авария произошла на улице Станционной.
Авария произошла на улице Станционной.
— Самогруз и «Фольксваген» двигались друг за другом по Станционной со стороны площади Энергетиков, «Хонда» — во встречном направлении, «Митсубиси» стояла на выезде на Станционную. Самогруз выехал на перекресток, предположительно на желтый сигнал светофора и снес «Хонду», которая пошла на поворот налево. После удара самогруз сначала отлетел в «Фольксваген», а потом совершил легкое касание «Митсубиси», — комментируют аваркомы мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».
Никто из участников аварии не хотел признавать вину, сотрудники госавтоинспекции после разбирательств вынесет свой вердикт. Пострадавших нет.