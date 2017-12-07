Самогруз снес три автомобиля на дороге в Новосибирске

Дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло сегодня, 7 декабря, в 10:40, недалеко от остановки общественного транспорта «Переходной мост» в Новосибирске. Там столкнулись: самогруз Isuzu, Honda CR-V, Volkswagen Golf и Mitsubishi Outlander.

— Самогруз и «Фольксваген» двигались друг за другом по Станционной со стороны площади Энергетиков, «Хонда» — во встречном направлении, «Митсубиси» стояла на выезде на Станционную. Самогруз выехал на перекресток, предположительно на желтый сигнал светофора и снес «Хонду», которая пошла на поворот налево. После удара самогруз сначала отлетел в «Фольксваген», а потом совершил легкое касание «Митсубиси», — комментируют аваркомы мобильного приложения «Автоспас Новосибирск».