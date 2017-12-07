Бомж отравился угарным газом на пожаре в заброшенном доме в Арзамасе

Мужчина без определенного места жительства чуть не погиб во время пожара в нежилом многоквартирном доме на улице Коммунистов в городе Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила в 05:36, и уже через три минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огонь уже распространился внутри дома. Пожарные спасли из горящего здания мужчину, который с отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу имени Владимирского. Личность пострадавшего устанавливается.