Бомж отравился угарным газом на пожаре в заброшенном доме в Арзамасе
Мужчину госпитализировали в больницу.
Мужчину госпитализировали в больницу.
Мужчина без определенного места жительства чуть не погиб во время пожара в нежилом многоквартирном доме на улице Коммунистов в городе Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает
Информация о пожаре поступила в 05:36, и уже через три минуты на место прибыли первые
В результате пожара обгорела внутренняя отделка квартиры на площади 80 квадратных метров. Известно, что дом был расселен, и доступ туда осуществлялся свободно. Причина пожара устанавливается, в качестве основных рассматриваются две версии: неосторожность при курении либо использование самодельной отопительной печи.