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15:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Бомж отравился угарным газом на пожаре в заброшенном доме в Арзамасе

Мужчину госпитализировали в больницу.

Мужчина без определенного места жительства чуть не погиб во время пожара в нежилом многоквартирном доме на улице Коммунистов в городе Арзамасе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила в 05:36, и уже через три минуты на место прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. В это время огонь уже распространился внутри дома. Пожарные спасли из горящего здания мужчину, который с отравлением угарным газом был госпитализирован в больницу имени Владимирского. Личность пострадавшего устанавливается.

В результате пожара обгорела внутренняя отделка квартиры на площади 80 квадратных метров. Известно, что дом был расселен, и доступ туда осуществлялся свободно. Причина пожара устанавливается, в качестве основных рассматриваются две версии: неосторожность при курении либо использование самодельной отопительной печи.

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