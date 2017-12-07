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15:43 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородца будут судить за отлов кабанов с помощью мобильного телефона

Природе был нанесен ущерб в более чем 280 тысяч рублей.

В нижегородский суд передано дело против нижегородца, который отлавливал кабанов с помощью живоловушек. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления МВД. Судить будут 68-летнего местного жителя, который успел поймать 5 молодых кабанчиков.

«На ловушки был установлен мобильный телефон, который в момент открывания или закрывания передавал сигнал на телефон обвиняемого. Данное сооружение находилось в 3,5 км.от д. Андрейцево Сосновского района», — рассказали в полиции.

Сейчас кабанчков выпустили на свободу, ловушку уничтожили.

Судьбу браконьера решит суд. Ему предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

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