Нижегородца будут судить за отлов кабанов с помощью мобильного телефона
Природе был нанесен ущерб в более чем 280 тысяч рублей.
Природе был нанесен ущерб в более чем 280 тысяч рублей.
В нижегородский суд передано дело против нижегородца, который отлавливал кабанов с помощью живоловушек. Подробности рассказали в
«На ловушки был установлен мобильный телефон, который в момент открывания или закрывания передавал сигнал на телефон обвиняемого. Данное сооружение находилось в 3,5 км.от д. Андрейцево Сосновского района», — рассказали в полиции.
Сейчас кабанчков выпустили на свободу, ловушку уничтожили.
Судьбу браконьера решит суд. Ему предъявлено обвинение в незаконной охоте с причинением крупного ущерба.