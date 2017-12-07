Нижегородца будут судить за отлов кабанов с помощью мобильного телефона

В нижегородский суд передано дело против нижегородца, который отлавливал кабанов с помощью живоловушек. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления МВД. Судить будут 68-летнего местного жителя, который успел поймать 5 молодых кабанчиков.

«На ловушки был установлен мобильный телефон, который в момент открывания или закрывания передавал сигнал на телефон обвиняемого. Данное сооружение находилось в 3,5 км.от д. Андрейцево Сосновского района», — рассказали в полиции.

Сейчас кабанчков выпустили на свободу, ловушку уничтожили.