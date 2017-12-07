Поиск пропавшего в Иркутской области вертолета приостановили до утра

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что в Братском районе вертолет не вышел на связь, на борту находились два человека. Спасатели в четверг до темноты проводили поисково-спасательную операцию, но она не принесла результата.

По данным пресс-службы администрации, вертолет вылетел из Братска около 14.00 по местному времени (09.00 мск) и затем из-за технического сбоя совершил посадку в районе поселка Чистый Братского района. Как отмечают специалисты, толщина льда здесь недостаточна для безопасной посадки.

«Поиск частного вертолета Eurocopter 350 (бортовой номер RA-07277), совершившего аварийную посадку на лед Братского водохранилища, будет возобновлен завтра утром. Сейчас поиски пропавшего вертолета, на борту которого, по предварительным данным, находилось два человека, прекращены, завтра утром они будут возобновлены», — сообщила пресс-служба.