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15:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Первоуральске с кишечными инфекциями слегли свыше 40 человек

Санврачи напоминают простые истины.

Источник: УралИнформБюро

Санитарные врачи Первоуральска выпустили предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Несколько десятков горожан разных возрастов заболели кишечными инфекциями.

Как сообщил «Уралинформбюро» начальник территориального отдела регионального употребления Роспотребнадзора в Первоуральске Иван Хованов, по данным на конец прошлой недели выявлено 4 случая заражения дизентерией Зонне, еще 4 — сальмонеллезом и 33 случая острой кишечной инфекции установленной этимологии.

Одна из мер предупреждения разгула ОКИ — кипячение воды перед употреблением. Согласно выпущенному постановлению, санврачи должны в срок до 10 декабря проинформировать об этом жителей Первоуральска.

Стоит напомнить, что ранее в Первоуральске были зафиксированы вспышки острых кишечных инфекций. Зимой 2016 года заболели порядка 120 человек (преимущественно дети до года), у большинства из которых медики нашли кишечные инфекции. В анализах водопроводной воды специалисты Роспотребнадзора обнаружили ротавирус группы А. 98% заболевших использовали некипяченую воду из-под крана. Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».

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