В Первоуральске с кишечными инфекциями слегли свыше 40 человек

Как сообщил «Уралинформбюро» начальник территориального отдела регионального употребления Роспотребнадзора в Первоуральске Иван Хованов, по данным на конец прошлой недели выявлено 4 случая заражения дизентерией Зонне, еще 4 — сальмонеллезом и 33 случая острой кишечной инфекции установленной этимологии.

Одна из мер предупреждения разгула ОКИ — кипячение воды перед употреблением. Согласно выпущенному постановлению, санврачи должны в срок до 10 декабря проинформировать об этом жителей Первоуральска.