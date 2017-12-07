В Екатеринбурге осудили мошенников, притворявшихся судьями

«Сегодня в 14:00 в Железнодорожном суде Екатеринбурга состоялось оглашение приговора в отношении двух местных жителей, которые обвинялись в мошенничестве и подделке государственных бланков. Механик коммерческого предприятия, гражданин Селунский 1979 года рождения осужден на шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а его подельник, неработающий гражданин Кондратьев 1985 года рождения — на пять лет», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, в период с января 2015 года по апрель 2016 года сообщники совершили 26 преступлений, связанных с подделкой решений судей Октябрьского, Орджоникидзевского и Верх-Исетского судов Екатеринбурга. Кроме того, как установили органы внутренних дел, используя поддельные документы, предприимчивые приятели совершили один факт мошенничества, в результате которого у частного лица были похищены 300 тыс. рублей.

«Еще 25 аналогичных противоправных деяний с ущербом в 3 млн рублей мошенники не успели довести да завершения по не зависящим от них причинам — их вычислили и задержали сотрудники полиции. Злоумышленники через сеть Интернет незаконно приобрели информацию о персональных данных физических лиц и их лицевых счетах в различных кредитных организациях. В исполнительные листы преступниками вносились ложные сведения о взыскании средств по договору займа либо в счет возмещения материального ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, в пользу вымышленных лиц, на имя которых были оформлены находящиеся в их распоряжении банковские карты. Подготовленные фальшивки фигуранты дела через отделения почтовой связи направили в 26 различных отделений банков, расположенных в 18 субъектах РФ», — отметил полковник Горелых.

В ходе обыска по месту жительства одного из задержанных сыщики и следователи полиции обнаружили и изъяли поддельные печати, бланки исполнительных листов, технические устройства, с использованием которых изготавливались липовые судебные решения. На денежные средства, находящиеся на счетах жуликов, наложен арест.