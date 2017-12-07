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15:31 (мск), источник: dostup1.ru

Участники бунта в челябинском СИЗО попросились на волю

Адвокаты подсудимых, содержащихся под стражей с 2016 года, настаивают, что оснований держать подзащитных за решеткой до весны 2018-го нет.

Двое участников бунта в СИЗО-1 (ГУФСИН по Челябинской области) попросились на волю — апелляционные жалобы адвокатов Максима Малиновского и Владимира Кунгурцева на решение суда первой инстанции о продлении арестов до весны 2018-го сегодня, 7 декабря, рассмотрел Челябинский областной суд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

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Адвокаты подсудимых в своих апелляционных жалобах настаивали на том, что у суда оснований держать их подзащитных за решеткой нет.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Максима Малиновского и Владимира Кунгурцева, оставил без изменения постановление первой инстанции от 23 ноября 2017 года, которым суд продлил срок содержания под стражей подсудимых по 22 марта 2018 года включительно», — сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Напомним, в настоящее время в ЧОСе продолжается суд над 13-ю узниками СИЗО (в том числе Малиновским и Кунгурцевым), поднявшими бунт в изоляторе Челябинска в декабре 2014 года, — им вменяются части 1, 2, 3 статьи 212 УК РФ (организация, участие и призывы к массовым беспорядкам). Материалы дела занимают более 50 томов.

Напомним, в ночь на 9 декабря 2014 года в одной из камер следственного изолятора между арестантами произошел конфликт с применением насилия из-за раздела сфер влияния. Заключенные начали призывать остальных к бунту. Некоторые узники откликнулись — стали ломать кровати и столы, поджигать матрасы, баррикадировать двери камер. Несколько заключенных в знак протеста порезали себе руки. В результате беспорядков следственному изолятору причинен ущерб на 700 тыс. рублей.

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