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15:29 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Аргазях продолжаются поиски пятого утонувшего

На Аргазинском водохранилище продолжаются поиски пятого утонувшего. В операции участвуют около 200 человек, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, массовая трагедия в Челябинской области на Аргазях произошла 1 ноября.

Компания приехала сюда, чтобы помянуть утонувших здесь два года назад друзей. Они решили на лодке отправиться на остров. Когда поплыли обратно, усилился ветер. Судно перевернулось, в холодной воде оказались люди.

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На помощь утопающим пришли рыбаки, они взяли на борт людей и направились в сторону берега. Когда до суши оставалось совсем немного, второе судно также перевернулось. Два человека спаслись, а вот судьба остальных была неизвестна. Всего утонуло 5 человек.

Тела четверых были найдены в течение нескольких дней, поиски пятого пока не принесли результатов. Затруднение придавало становление льда. Сейчас, когда лед встал окончательно, спасатели продолжили поиски.

«В минувшие дни порядка двухсот человек отправились прочесывать территорию Аргазинского водохранилища. Выстроившись на льду в цепочку, они обследовали каждый метр от предполагаемого места крушения судна до места обнаружения утонувших. Это составило порядка 17 километров! Были осмотрены все прибрежные зоны и предполагаемые места всплытия. К сожалению, поиски не принесли результатов и будут продолжены», — подчеркнули в ГУ МЧС по Челябинской области.

Все приехавшие в этот день по зову души представители оперативных службы выразили надежду, что слаженные действия в скором времени приведут к нужному результату.

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