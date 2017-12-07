По вине пьяных автолюбителей произошло 119 ДТП
В ГИБДД по Пермскому краю подвели статистику за 11 месяцев 2017 года. Всего с начала года в Перми произошло 1524 ДТП, в которых 51 человек погиб и 1873 получили различные травмы.
В ГИБДД по Пермскому краю подвели статистику за 11 месяцев 2017 года. Всего с начала года в Перми произошло 1524 ДТП, в которых 51 человек погиб и 1873 получили различные травмы.
В ведомстве уточняют, что
Всего с начала года инспекторы ГИБДД отстранили от вождения 4285 пьяных автомобилистов. Из них 1932 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 663 водителя совершили данное нарушение повторно.
— Причины того, что человек садится за руль после употребления спиртного, самые разные, одна из них — безразличие к собственной безопасности, что, в последствии, как правило, выливается в трагедию, — считают в Госавтоинспекции.