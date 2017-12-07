По вине пьяных автолюбителей произошло 119 ДТП

В ведомстве уточняют, что из-за нетрезвых водителей случилось 119 аварий. В таких ДТП погибли 13 человек и 182 получили различные травмы.



Всего с начала года инспекторы ГИБДД отстранили от вождения 4285 пьяных автомобилистов. Из них 1932 отказались от прохождения медицинского освидетельствования, 663 водителя совершили данное нарушение повторно.



— Причины того, что человек садится за руль после употребления спиртного, самые разные, одна из них — безразличие к собственной безопасности, что, в последствии, как правило, выливается в трагедию, — считают в Госавтоинспекции.