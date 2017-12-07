Наркокурьера с килограммами наркотиков задержали под Волгоградом
24-летнего мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков из Москвы в Волгоград, задержали на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области.
24-летнего мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков из Москвы в Волгоград, задержали на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
В дорожной сумке пассажира было обнаружено 13 полимерных свертков, в которых находился синтетический наркотик. Общая масса зелья — более четырех килограммов.
Задержанный признался в содеянном и рассказал, что выполнял функцию курьера. Он приобрел крупную партию наркотиков в Москве и вез в Волгоград для реализации путем закладок.
Сейчас мужчина задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.