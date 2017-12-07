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17:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Наркокурьера с килограммами наркотиков задержали под Волгоградом

24-летнего мужчину, перевозившего крупную партию наркотиков из Москвы в Волгоград, задержали на посту ДПС в Городищенском районе Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 6 декабря на посту ДПС, расположенном на 17-м километре трассы «Каспий», сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД совместно с коллегами из ФСБ для проверки документов остановили автомобиль Toyota Estima. В качестве пассажира в машине находился 24-летний мужчина. В ходе беседы с водителем полицейские обратили внимание на странное поведение пассажира поэтому решили досмотреть автомобиль.

В дорожной сумке пассажира было обнаружено 13 полимерных свертков, в которых находился синтетический наркотик. Общая масса зелья — более четырех килограммов.

Задержанный признался в содеянном и рассказал, что выполнял функцию курьера. Он приобрел крупную партию наркотиков в Москве и вез в Волгоград для реализации путем закладок.

Сейчас мужчина задержан. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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