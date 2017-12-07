Разбил лицо и впал в кому. Школьник упал с лестницы в ВКО

Источник: Tengrinews

При падении ребенок получил травму головы, разбил лицо и потерял сознание, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Это произошло после последнего урока. Прозвенел звонок и все дети вышли из класса. Этот мальчик очень долго собирался и остался последним. Учительница дождалась его и вместе с ним вышла из класса. Она видела, как ученик пошел по направлению к лестнице, а что произошло дальше не понятно», — рассказала руководитель отдела образования Зыряновского района Вера Лысенко.

Читайте также На шахте в ВКО погибла машинист подъемной установки

По словам сотрудников школы, в момент, когда мальчик упал, в здании школы детей почти не было. По лестнице он шел один, поэтому версию драки или то, что его кто-то толкнул, учителя отвергли. В момент инцидента у школы ребенка ждал папа. Он сразу на месте опросил всех, кто находился в учебном заведении. По предварительной версии, ребенок просто споткнулся и неудачно упал.

«На шум сбежались дети, вышла школьный медик. Вызвали скорую. Врачи приехали быстро. До этого времени мальчика никто не трогал. Ему поставили обезболивающее и увезли. Сейчас он находится в реанимации», — пояснила Лысенко.

Для обследования ребенка в Зыряновск приехал нейрохирург из Усть-Каменогорска. На месте он скорректировал лечение и для более точной диагностики рекомендовал доставить мальчика в областной центр. Но из-за нестабильного состояния пока это не удалось сделать. Как только школьник будет готов к транспортировке, врачи санитарной авиации его перевезут в Центр матери и ребенка в Усть-Каменогорск.