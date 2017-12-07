Разбил лицо и впал в кому. Школьник упал с лестницы в ВКО
После уроков ученик третьего класса спускался по лестнице и неожиданно упал.
После уроков ученик третьего класса спускался по лестнице и неожиданно упал.
При падении ребенок получил травму головы, разбил лицо и потерял сознание, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Это произошло после последнего урока. Прозвенел звонок и все дети вышли из класса. Этот мальчик очень долго собирался и остался последним. Учительница дождалась его и вместе с ним вышла из класса. Она видела, как ученик пошел по направлению к лестнице, а что произошло дальше не понятно», — рассказала руководитель отдела образования Зыряновского района Вера Лысенко.
По словам сотрудников школы, в момент, когда мальчик упал, в здании школы детей почти не было. По лестнице он шел один, поэтому версию драки или то, что его
«На шум сбежались дети, вышла школьный медик. Вызвали скорую. Врачи приехали быстро. До этого времени мальчика никто не трогал. Ему поставили обезболивающее и увезли. Сейчас он находится в реанимации», — пояснила Лысенко.
Для обследования ребенка в Зыряновск приехал нейрохирург из
Напомним, ранее подобный случай произошел в Балхаше. Пятиклассник упал с лестницы, предположительно,