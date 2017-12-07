Уральский депутат, избивший участкового, потребовал оправдать его
Владимир Глушак обжаловал приговор, по которому должен уплатить штраф 100 тыс. рублей.
Владимир Глушак обжаловал приговор, по которому должен уплатить штраф 100 тыс. рублей.
В Челябинской области вступил в законную силу приговор депутату Уйского Совета Владимиру Глушаку, скандально известному своим несдержанным поведением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, инцидент с участием
Как сообщили в
«Сегодня, 7 декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, оставил без изменения приговор Уйского районного суда от 14 сентября 2017 года. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в
Напомним, в сентябре 2016 года Владимира Глушака уже признавали виновным в применении насилия и незаконном хранении взрывчатых веществ. Уйский райсуд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам
В 2014 году Глушак также был судим за нанесение побоев судебному