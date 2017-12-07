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15:45 (мск), источник: dostup1.ru

Уральский депутат, избивший участкового, потребовал оправдать его

Владимир Глушак обжаловал приговор, по которому должен уплатить штраф 100 тыс. рублей.

В Челябинской области вступил в законную силу приговор депутату Уйского Совета Владимиру Глушаку, скандально известному своим несдержанным поведением, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент с участием депутата-дебошира произошел в январе 2016 года в поселке Березовка: участковый прибыл для проверки сообщения о том, что Глушак незаконно удерживает на территории своего домовладения чужих лошадей, тот же несколько раз ударил правоохранителя по лицу. Уйским районным судом Глушак был признан виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) и приговорен к штрафу в размере 100 тыс. рублей.

Как сообщили в пресс-службе Челябинского облсуда, приговор обжаловали сам депутат и его адвокат, настаивавшие на оправдании.

«Сегодня, 7 декабря, Челябинский областной суд, рассмотрев уголовное дело в апелляционном порядке, оставил без изменения приговор Уйского районного суда от 14 сентября 2017 года. Приговор вступил в законную силу», — уточнили в пресс-службе ЧОС.

Напомним, в сентябре 2016 года Владимира Глушака уже признавали виновным в применении насилия и незаконном хранении взрывчатых веществ. Уйский райсуд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселения. Однако апелляционная инстанция отменила приговор в связи с нарушением права на защиту осужденного на стадии следствия. Материалы были направлены в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2014 году Глушак также был судим за нанесение побоев судебному приставу-исполнителю.

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