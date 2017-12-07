В Татарстане «Газель» на трассе насмерть сбила пешехода
Очередное смертельное ДТП произошло 6 декабря в Высокогорском районе Татарстана на 18 километре автодороги Казань — Малмыж.
Очередное смертельное ДТП произошло 6 декабря в Высокогорском районе Татарстана на 18 километре автодороги Казань — Малмыж.
Как сообщают в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД, погибла 32-летняя женщина, которая шла по проезжей части в попутном направлении автомобилей. Свою роль сыграло и время суток —
Идущего пешехода не заметил 18-летний водитель «Газели». Он «зацепил» женщину правым боком автомобиля. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.