В Татарстане «Газель» на трассе насмерть сбила пешехода

Как сообщают в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД, погибла 32-летняя женщина, которая шла по проезжей части в попутном направлении автомобилей. Свою роль сыграло и время суток — дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.35, то есть когда уже было темно.