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16:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Татарстане «Газель» на трассе насмерть сбила пешехода

Очередное смертельное ДТП произошло 6 декабря в Высокогорском районе Татарстана на 18 километре автодороги Казань — Малмыж.

Как сообщают в отделе пропаганды республиканского управления ГИБДД, погибла 32-летняя женщина, которая шла по проезжей части в попутном направлении автомобилей. Свою роль сыграло и время суток — дорожно-транспортное происшествие произошло в 17.35, то есть когда уже было темно.

Идущего пешехода не заметил 18-летний водитель «Газели». Он «зацепил» женщину правым боком автомобиля. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

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