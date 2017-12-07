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15:53 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге водитель сбил на перекрестке двух пешеходов

О состоянии пострадавших и причинах ДТП пока нет официальной информации.

В Санкт-Петербурге водитель сбил сразу двух пешеходов, передаю свидетели в паблике «ДТП и ЧП. Спб».

В Красносельском районе произошло серьезное ДТП. На перекрестке улицы Маршала Захарова и улицы Десантников автомобиль сбил двух людей. Полиция и скорая помощь работают на месте.

По одной из версий, пострадавшие находятся в состоянии алкогольного опьянения. Точной информации пока нет, ни о состоянии сбитых людей, ни о причине ДТП.

«На перекрестке Захарова и Десантников, сбили двоих. 1 сидит, второй лежит не двигаясь 15 минут. По виду похоже на алкашей», — написал свидетель происшествия.

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