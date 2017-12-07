В Санкт-Петербурге водитель сбил на перекрестке двух пешеходов
О состоянии пострадавших и причинах ДТП пока нет официальной информации.
О состоянии пострадавших и причинах ДТП пока нет официальной информации.
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В Красносельском районе произошло серьезное ДТП. На перекрестке улицы Маршала Захарова и улицы Десантников автомобиль сбил двух людей. Полиция и скорая помощь работают на месте.
По одной из версий, пострадавшие находятся в состоянии алкогольного опьянения. Точной информации пока нет, ни о состоянии сбитых людей, ни о причине ДТП.
«На перекрестке Захарова и Десантников, сбили двоих. 1 сидит, второй лежит не двигаясь 15 минут. По виду похоже на алкашей», — написал свидетель происшествия.