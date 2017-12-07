Отец пяти погибших при пожаре детей стал подозреваемым после побега из больницы

Отмечается, что накануне задержанный самовольно покинул больницу, куда его доставили в воскресенье с ожогами после пожара. Полицейские смогли обнаружить его в городе Искитим и доставили к следователю.

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В дальнейшем будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В результате пожара 3 декабря в поселке Степной погибли пять детей (две девочки — семи и пяти лет, а также трое мальчиков в возрасте четырех, двух лет и года). Пострадали 30-летний отец детей и его 26-летняя сожительница, которые были доставлены в больницу.

Помимо дела о причинении смерти по неосторожности возбуждено еще одно — по ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).