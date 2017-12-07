В Самарской области возле дома обнаружен труп забитого до смерти рабочего «АвтоВАЗа»
В нанесении мужчине смертельных травм подозреваются три человека.
В нанесении мужчине смертельных травм подозреваются три человека.
Вчера рано утром, примерно в 4−30 6 декабря, возле дома на бульваре Королева в Тольятти был обнаружен труп 36-летнего Андрея Г. с множественными гематомами лица и тела. Погибший трудился на «АвтоВАЗе» рабочим, сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.
У силовиков есть предположения, что смертельные травмы потерпевшему нанесли его знакомые. Подозреваемых трое — мужчины 41, 38 и 44 лет. Все не судимые и официально безработные. Двое местных, один из Октябрьска.
Сейчас они опрошены и в ближайшее время должны прийти к правоохранителям для дачи показаний. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.