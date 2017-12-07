В Казани на 17-м этаже у подъемника с рабочими оборвался трос

В Казани на 17-м этаже у подъемника с рабочими оборвался трос

В Казани на улице Комиссара Габишева в строящемся доме на высоте 17-го этажа у подъемника с рабочими оборвался трос, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.