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16:55 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на 17-м этаже у подъемника с рабочими оборвался трос

В Казани на улице Комиссара Габишева в строящемся доме на высоте 17-го этажа у подъемника с рабочими оборвался трос, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел во время проведения работ по установке вентилируемого фасада восемнадцатиэтажного здания, одному из рабочих удалось самостоятельно выбраться из подъемника, а второму помогли коллеги.

Один из пострадавших рабочих был госпитализирован с сильным ушибом.

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