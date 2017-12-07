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17:05 (мск), источник: Вести Иркутск

Обмороженную двухлетнюю девочку из села Анга выписали из больницы

Кожа на обмороженных пальчиках двухлетней Виолетты облазит. Ручки малышки постоянно чешутся. Врачи назначили лечение мазями и кремами. Обещают, скоро всё заживет. Не останется даже шрамов.

— Я, получается, ушла к соседке — к тёте Оле. Она попросила воды принести и дрова натаскать. Она тоже недавно из больницы приехала, с инсультом лежала. Я пошла, — говорит мама Виолетты Таисия Бузикова.

В семье Бузиковых пятеро детей. Старшему — 9. Младшей 7 месяцев. Их отец на заработках. Таисия одна управляется по дому. Пока женщина была у соседки, малыши остались под присмотром старших братьев и сестёр. Вечером они смотрели телевизор. Виолетта вышла на крыльцо в одних колготках и футболке. Внезапно дверь за ней захлопнулась.

На улице в это время было достаточно холодно — около 40 градусов. Девочка всё время находилась на этом крыльце. Она плакала и звала на помощь.

Дом семьи — на окраине села Анга. Прохожие здесь встречаются нечасто. Но на счастье в тот вечер мимо шёл местный житель Фёдор Нечаев. Он и спас девочку. Сейчас мужчина на вахте. Поэтому мы связались с ним по телефону.

— Шёл домой, услышал плач ребёнка. Увидел маленькую девочку. Была раздетая. Взял за руку, завёл домой. Дома были дети, — говорит житель села Анга Фёдор Нечаев.

Ребёнка отвезли в районную больницу. По оценке врачей, Виолетта находилась на холоде всего минут 5. Но и этого хватило, чтобы обморозить руки и ноги. Они сразу же покрылись волдырями. Девочка пробыла в больнице неделю.

— Сейчас за ребёнком со стороны лечебного учреждения пристальный контроль. Фельдшер по месту жительства ребёнка в селе Анга посещает его два раза в сутки, — говорит заместитель главного врача по лечебной работе Качугской ЦРБ Константин Дементьев.

А Фёдора Нечаева наградили полицейские.

— По факту оставления ребёнка в опасности в отношении его законного представителя органами внутренних дел проводится проверка. По её результатам будет дана правовая оценка, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Артём Иванов.

Виолетта быстро идёт на поправку и уже просится на прогулки. Но пока врачи не разрешают. Выйти на улицу она сможет не раньше, чем через неделю.

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