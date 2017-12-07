В Геленджике мужчина пытался украсть из банкомата 6 млн рублей
В Геленджике полиция задержала подозреваемого в попытке взлома банкомата.
В Геленджике полиция задержала подозреваемого в попытке взлома банкомата.
В дежурную часть поступило сообщение, что неизвестных пытался взломать банкомат в отделении финансового учреждения, увидел свидетелей и скрылся. Полицейские изъяли записи с камер и по ним составили ориентировку на розыск подозреваемого.
«В результате
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.