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16:56 (мск), источник: ЮГА.ру

В Геленджике мужчина пытался украсть из банкомата 6 млн рублей

В Геленджике полиция задержала подозреваемого в попытке взлома банкомата.

В дежурную часть поступило сообщение, что неизвестных пытался взломать банкомат в отделении финансового учреждения, увидел свидетелей и скрылся. Полицейские изъяли записи с камер и по ним составили ориентировку на розыск подозреваемого.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя. Установлено, что в момент происшествия в камере банкомата находилось около 6 млн рублей», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей.

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