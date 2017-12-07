На Кубани и.о. главы поселения «подарила» своему шефу земельный участок

Установлено, что 21 апреля 2016 года между исполняющей обязанности главы Голубицкого сельского поселения Т. и местным жителем, который до 10 октября 2017 года состоял в должности главы поселения, а в момент совершения сделки находился в трудовом отпуске, был заключен договор мены земельных участков.

На момент совершения сделки цена на указанные участки сторонами договора была определена как равнозначная, что было сделано для придания вида ее законности. В то же время вступившим в законную силу решением Темрюкского районного суда установлено, что земельный участок 1700 кв. м, полученный органом местного самоуправления в результате сделки, не имеет рыночной стоимости, поскольку отнесен к землями общего пользования и предназначен для строительства поселковой дороги, а рыночная стоимость земельного участка площадью 1707 кв. м, выбывшего из собственности администрации поселения, составляет более 1,5 млн рублей.