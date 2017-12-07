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16:53 (мск), источник: Югополис

На Кубани и.о. главы поселения «подарила» своему шефу земельный участок

Благодаря вмешательству прокуратуры пресечен факт незаконного отчуждения земельного участка стоимостью свыше 1,5 миллионов рублей.

Прокуратура Темрюкского района Краснодарского края провела проверку исполнения законодательства об управлении и распоряжении муниципальным имуществом, земельного законодательства.

Установлено, что 21 апреля 2016 года между исполняющей обязанности главы Голубицкого сельского поселения Т. и местным жителем, который до 10 октября 2017 года состоял в должности главы поселения, а в момент совершения сделки находился в трудовом отпуске, был заключен договор мены земельных участков.

На момент совершения сделки цена на указанные участки сторонами договора была определена как равнозначная, что было сделано для придания вида ее законности. В то же время вступившим в законную силу решением Темрюкского районного суда установлено, что земельный участок 1700 кв. м, полученный органом местного самоуправления в результате сделки, не имеет рыночной стоимости, поскольку отнесен к землями общего пользования и предназначен для строительства поселковой дороги, а рыночная стоимость земельного участка площадью 1707 кв. м, выбывшего из собственности администрации поселения, составляет более 1,5 млн рублей.

Таким образом, и.о. главы поселения, достоверно зная, что рыночная стоимость земельных участков неравноценна, действуя в интересах своего непосредственного руководителя, незаконно заключила с ним договор мены земельных участков, причинив ущерб муниципальному образованию.

Материалы проверки были направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Вступившим в силу судебным решением договор мены земельных участков признан ничтожным. На участок наложен арест, сообщает «Югополису» пресс-служба краевой прокуратуры.

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