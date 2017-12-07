Краснодарские полицейские раскрыли серию краж автомобилей

В дежурную часть УМВД России по городу Краснодару с сообщением о краже отечественного автомобиля стоимостью около 350 тысяч рублей обратился местный житель. Он оставил машину возле дома, а утром не обнаружил ее на месте парковки.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 27-летний местный житель. Молодого человека задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Похищенный автомобиль правоохранители обнаружили в гараже подозреваемого.

При дальнейшей проверке была установлена его причастность ещё к трём аналогичным хищениям. Известно, что во всех случаях злоумышленник вскрывал двери машин и запускал двигатели, замыкая электропроводку. В своём гараже он перебивал металлические планки с идентификационными номерами похищенных машин, после чего продавал их через интернет.