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17:54 (мск), источник: Фонтанка

Самолет «Победы» из Петербурга в Нальчик сел в Волгограде из-за курящего пассажира

Самолёт авиакомпании «Победа», совершавший рейс DP-511 из Санкт-Петербурга в Нальчик, не смог завершить полёт по расписанию и 7 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, в котором и находится в настоящее время.

Как сообщил источник в авиакомпании, причиной стало курение на борту. О последствиях для пассажира, который не смог воздержаться от вредной привычки, пока не сообщается.

Напомним, что в октябре «Победа» выставила пассажиру рейса Махачкала — Петербург счет за курение на борту самолета и тем самым обозначила стоимость не входящей в официальный прейскурант услуги. Подымить в туалетной кабинке и продлить путешествие посредством вынужденной посадки стоит 194 тысячи рублей.

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