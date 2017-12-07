Самолет «Победы» из Петербурга в Нальчик сел в Волгограде из-за курящего пассажира
Самолёт авиакомпании «Победа», совершавший рейс DP-511 из
Самолёт авиакомпании «Победа», совершавший рейс DP-511 из
Как сообщил источник в авиакомпании, причиной стало курение на борту. О последствиях для пассажира, который не смог воздержаться от вредной привычки, пока не сообщается.
Напомним, что в октябре «Победа» выставила пассажиру рейса Махачкала — Петербург счет за курение на борту самолета и тем самым обозначила стоимость не входящей в официальный прейскурант услуги. Подымить в туалетной кабинке и продлить путешествие посредством вынужденной посадки стоит 194 тысячи рублей.