Самолет «Победы» из Петербурга в Нальчик сел в Волгограде из-за курящего пассажира

Самолёт авиакомпании «Победа», совершавший рейс DP-511 из Санкт-Петербурга в Нальчик, не смог завершить полёт по расписанию и 7 декабря совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда, в котором и находится в настоящее время.