Бывшую жену Джигарханяна обвинили в нарушении тайны частной жизни
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Следствие предъявило бывшей жене актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталине
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Следствие предъявило бывшей жене актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталине
«Ей предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия», — сказал адвокат.
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В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».
Тем временем представитель
В чем именно состоит конфликт уже бывших супругов, ясно не вполне.
Парфенов добавил, что ей также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Так что новогодние праздники она проведет в заснеженной Москве. Если она нарушит меру пресечения, то речь пойдет уже о другой, как минимум, о домашнем аресте», — сказал он.
По словам адвоката, дело о нарушении частной жизни и о похищении паспорта (тут обвинение еще не предъявлено), расследует СК по Москве.
Также СК ведет проверку по заявлению о совершении мошеннических действий в отношении Джигарханяна. «Я надеюсь, что в ближайшее время дело по факту мошенничества будет возбуждено. А кто конкретно его совершал, будет разбираться следствие», — отметил Парфенов.