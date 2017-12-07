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17:10 (мск), источник: РИА Новости

Бывшую жену Джигарханяна обвинили в нарушении тайны частной жизни

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Следствие предъявило бывшей жене актера и режиссера Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни, сообщил РИА Новости в четверг адвокат актера Евгений Парфенов.

Источник: РИА Новости

«Ей предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия», — сказал адвокат.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего артиста и его 38-летней уже бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою тогдашнюю жену, которая, по его словам, "причинила ему много боли".

Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора Театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод.

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В начале ноября Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой оградить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива».

Тем временем представитель Цимбалюк-Романовской сообщила, что та уехала из России вместе с матерью, но намерена вернуться, «когда ситуация успокоится». Мать женщины заявила, что ее дочь уехала, опасаясь преследования.

В чем именно состоит конфликт уже бывших супругов, ясно не вполне.

Парфенов добавил, что ей также была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. «Так что новогодние праздники она проведет в заснеженной Москве. Если она нарушит меру пресечения, то речь пойдет уже о другой, как минимум, о домашнем аресте», — сказал он.

По словам адвоката, дело о нарушении частной жизни и о похищении паспорта (тут обвинение еще не предъявлено), расследует СК по Москве.

Также СК ведет проверку по заявлению о совершении мошеннических действий в отношении Джигарханяна. «Я надеюсь, что в ближайшее время дело по факту мошенничества будет возбуждено. А кто конкретно его совершал, будет разбираться следствие», — отметил Парфенов.

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