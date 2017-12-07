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17:46 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге задержали крупных наркоторговцев

Правоохранители провели масштабные обыски по 15 местам проживания подозреваемых.

Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге задержали наркотическое ОПГ, сообщает 78.ru.

Полиция пресекла деятельность крупной организованной преступной группы. По версии следствия, ее члены занимались сбытом наркотиков на территории Колпинского, Красносельского и Невского районов Петербург. А также в Волховском районе Ленобласти.

В ходе оперативных действий были задержаны руководитель ОПГ, розничные сбытчики, а также лицо, осуществляющее культивацию наркотиков. Всего — 12 человек. По местам их жительства проведено — 15 обысков.

Следователи нашли у руководителя ОПГ — кокаин, гашиш, амфетамин, а также боевой пистолет производства Венгрии. У остальных членов банды обнаружены амфетамин.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

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