В Санкт-Петербурге задержали крупных наркоторговцев
Правоохранители провели масштабные обыски по 15 местам проживания подозреваемых.
Правоохранители провели масштабные обыски по 15 местам проживания подозреваемых.
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Полиция пресекла деятельность крупной организованной преступной группы. По версии следствия, ее члены занимались сбытом наркотиков на территории Колпинского, Красносельского и Невского районов Петербург. А также в Волховском районе Ленобласти.
В ходе оперативных действий были задержаны руководитель ОПГ, розничные сбытчики, а также лицо, осуществляющее культивацию наркотиков. Всего — 12 человек. По местам их жительства проведено — 15 обысков.
Следователи нашли у руководителя ОПГ — кокаин, гашиш, амфетамин, а также боевой пистолет производства Венгрии. У остальных членов банды обнаружены амфетамин.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».