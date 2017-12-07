В Волгограде из-за курильщика вынужденно сел самолет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Самолет авиакомпании «Победа» рейсом Санкт-Петербург — Нальчик вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту, сообщил РИА Новости представитель компании.
Источник:РИА Новости
«На борту рейса находилось 167 пассажиров. Самолет вынужденно сел в Волгограде из-за курения одного из пассажиров. Его сняли с борта», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в настоящее время самолет уже вылетел в Нальчик. Задержка рейса по прилету составит около одного часа.