В Житковичском районе треснул автомобильный мост

Источник: Ежедневник.by

7 декабря в 12−20 в МЧС поступило сообщение о том, что на трассе Р-88 Житковичи — Д. Городок — граница Украины, образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять.

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Мост длиной 888,7 м, ширина 10 м. Мост разу был перекрыт сотрудниками ГАИ. Работниками ДЭУ-111 проводится обследование строительных конструкций моста. На месте находятся работники МЧС.

Проходит заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Житковичском районном исполнительном комитете для выработки дальнейших решений. МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организует СМС-оповещение о закрытии моста жителей Житковичского, Лунинецкого, Лельчицкого, Столинского, Солигорского районов, сообщила пресс-служба МЧС.

Как предположил начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев движение по мосту может быть перекрыто на год.