В Житковичском районе треснул автомобильный мост
В Житковичском районе сотрудниками ГАИ перекрыто движение по мосту через Припять. В конструкции моста образовалась трещина.
В Житковичском районе сотрудниками ГАИ перекрыто движение по мосту через Припять. В конструкции моста образовалась трещина.
7 декабря в 12−20 в МЧС поступило сообщение о том, что на трассе Р-88 Житковичи — Д. Городок — граница Украины, образовалась трещина в конструкции моста через реку Припять.
Мост длиной 888,7 м, ширина 10 м. Мост разу был перекрыт сотрудниками ГАИ. Работниками ДЭУ-111 проводится обследование строительных конструкций моста. На месте находятся работники МЧС.
Проходит заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Житковичском районном исполнительном комитете для выработки дальнейших решений. МЧС совместно со всеми операторами сотовой связи организует
После осмотра моста, будет принято решение о строительстве нового моста или проведении ремонта старого.