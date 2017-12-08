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08:54 (мск), источник: Volga News

Самарец, избивший до смерти мужчину из-за пьяной ссоры, отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор З., которого обвиняли в умышленном причинении человеку тяжких травм, повлекших смерть, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, с 17:00 9 февраля до 14:00 часов 10 февраля 2017 г. ранее судимый З. в квартире на ул. Ново-Садовой, 353 В во время внезапно возникшего конфликта избил оппонента, причинив ему тяжкие травмы, от которых потерпевший скончался.

Суд назначил мужчине пять лет и один месяц лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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