Самарец, избивший до смерти мужчину из-за пьяной ссоры, отправится в колонию
В Самаре суд вынес приговор З., которого обвиняли в умышленном причинении человеку тяжких травм, повлекших смерть, сообщает
В Самаре суд вынес приговор З., которого обвиняли в умышленном причинении человеку тяжких травм, повлекших смерть, сообщает
Как было установлено, с 17:00 9 февраля до 14:00 часов 10 февраля 2017 г. ранее судимый З. в квартире на ул.
Суд назначил мужчине пять лет и один месяц лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.