Самарец, избивший до смерти мужчину из-за пьяной ссоры, отправится в колонию

Как было установлено, с 17:00 9 февраля до 14:00 часов 10 февраля 2017 г. ранее судимый З. в квартире на ул. Ново-Садовой, 353 В во время внезапно возникшего конфликта избил оппонента, причинив ему тяжкие травмы, от которых потерпевший скончался.