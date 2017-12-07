Водитель скорой совершил ДТП после резкого ухудшения здоровья

Авария произошла днем 7 декабря на улице Сурганова. Водитель автомобиля скорой помощи ГАЗ 3110 ехал в сторону улицы Якуба Коласа, в какой-то момент он почувствовал себя плохо и совершил столкновение с Volvo, которая остановилась на пешеходном переходе.