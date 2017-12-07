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19:34 (мск), источник: Sputnik.by

Водитель скорой совершил ДТП после резкого ухудшения здоровья

Машина въехала в легковушку, которая пропускала пешеходов на переходе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 дек — Sputnik. Водитель минской скорой помощи совершил дорожно-транспортное происшествие в результате перенесенного инсульта, совершили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполком.

Авария произошла днем 7 декабря на улице Сурганова. Водитель автомобиля скорой помощи ГАЗ 3110 ехал в сторону улицы Якуба Коласа, в какой-то момент он почувствовал себя плохо и совершил столкновение с Volvo, которая остановилась на пешеходном переходе.

«Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила 58-летнего мужчину в БСМП с предварительным диагнозом инсульт», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП никто не пострадал.

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