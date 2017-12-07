Водитель скорой совершил ДТП после резкого ухудшения здоровья
Машина въехала в легковушку, которая пропускала пешеходов на переходе.
Машина въехала в легковушку, которая пропускала пешеходов на переходе.
МИНСК, 7 дек — Sputnik. Водитель минской скорой помощи совершил
Авария произошла днем 7 декабря на улице Сурганова. Водитель автомобиля скорой помощи ГАЗ 3110 ехал в сторону улицы Якуба Коласа, в
«Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи доставила 58-летнего мужчину в БСМП с предварительным диагнозом инсульт», — рассказали в Госавтоинспекции.
В результате ДТП никто не пострадал.