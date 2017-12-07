В Гродно сумка со швейной машинкой стала причиной переполоха на рынке
Внимание контролера гродненского рынка Южный привлекла бесхозная сумка, оставленная за металлическим ограждением. Заподозрив неладное, он позвонил в милицию.
Внимание контролера гродненского рынка Южный привлекла бесхозная сумка, оставленная за металлическим ограждением. Заподозрив неладное, он позвонил в милицию.
На место экстренно прибыла
Соблюдая все меры предосторожности, территорию, где находился подозрительный предмет, сразу же оцепили.
После того, как собака среагировала на сумку спокойно, ее открыл сотрудник группы разминирования. Там оказалась швейная машинка.
Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский прокомментировал ситуацию:
— Действия контролера были абсолютно правильными, тем более, что на рынке всегда многолюдно.