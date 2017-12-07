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19:10 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Гродно сумка со швейной машинкой стала причиной переполоха на рынке

Внимание контролера гродненского рынка Южный привлекла бесхозная сумка, оставленная за металлическим ограждением. Заподозрив неладное, он позвонил в милицию.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На место экстренно прибыла следственно-оперативная группа, дополнительные наряды милиции, МЧС, скорой помощи и группа разминирования.

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Соблюдая все меры предосторожности, территорию, где находился подозрительный предмет, сразу же оцепили.

После того, как собака среагировала на сумку спокойно, ее открыл сотрудник группы разминирования. Там оказалась швейная машинка.

Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский прокомментировал ситуацию:

— Действия контролера были абсолютно правильными, тем более, что на рынке всегда многолюдно.
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