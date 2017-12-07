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18:36 (мск), источник: Интерфакс

В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU — На севере столицы Японии два человека погибли, еще двое ранены в результате нападения неизвестного с ножом, сообщает в четверг агентство Kyodo.

Сразу после нападения четыре человека, две женщины и двое мужчин, были доставлены в больницу с серьезными ранениями. Позднее двое пострадавших, женщина и мужчина, скончались.

Согласно токийскому полицейскому управлению, инцидент произошел в синтоистском храме Томиока Хачимангу в специальном районе Кото.

По данным телеканала NHK, все четверо являются работниками храма. Рядом с местом нападения обнаружили катану и нож. Полиция расследует нападение.

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