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21:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе горела свиноферма в Максимовке

В уфимском микрорайоне Максимовка произошел пожар на свинокомплексе, сообщили в городской «Службе спасения 112».

Возгорание в одном из помещений свинокомплекса «Максимовский» произошло в четверг около 17.55. По данным МЧС, горело здание площадью 4 тысячи квадратных метров. Примерно через час огонь удалось локализовать.

«На место были направлены пожарные и спасатели. В настоящее время произведена локализация открытого горения», — говорится в сообщении «Службы спасения».

На месте происшествия работали 11 единиц техники и свыше 30 человек личного состава.

По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Специалисты устанавливают причины возникновения огня.

В Максимовке Калининского района Уфы расположена одна из производственных площадок агропромышленного комплекса «Максимовский». Предприятие было создано в 2007 году на месте бывшего подсобного хозяйства УМПО. Компания является одним из крупнейших производителей свинины в Башкирии.

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