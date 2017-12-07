В Уфе горела свиноферма в Максимовке
В уфимском микрорайоне Максимовка произошел пожар на свинокомплексе, сообщили в городской «Службе спасения 112».
В уфимском микрорайоне Максимовка произошел пожар на свинокомплексе, сообщили в городской «Службе спасения 112».
Возгорание в одном из помещений свинокомплекса «Максимовский» произошло в четверг около 17.55. По данным МЧС, горело здание площадью 4 тысячи квадратных метров. Примерно через час огонь удалось локализовать.
«На место были направлены пожарные и спасатели. В настоящее время произведена локализация открытого горения», — говорится в сообщении «Службы спасения».
На месте происшествия работали 11 единиц техники и свыше 30 человек личного состава.
По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет. Специалисты устанавливают причины возникновения огня.
В Максимовке Калининского района Уфы расположена одна из производственных площадок агропромышленного комплекса «Максимовский». Предприятие было создано в 2007 году на месте бывшего подсобного хозяйства УМПО. Компания является одним из крупнейших производителей свинины в Башкирии.