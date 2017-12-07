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20:49 (мск), источник: ТАСС

Три человека погибли в результате стрельбы в школе в Нью-Мексико

По данным телеканала Fox News, пострадали 12 человек, их возраст не уточняется.

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли в четверг при стрельбе в школе города Ацтек в северной части американского штата Нью-Мексико. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на шерифа округа Сан-Хуан Кена Кристизена..

По его словам, погибшие, предположительно, были школьниками. Кристизен уточнил, что открывший стрельбу человек также мертв, однако не пояснил, входит ли он в общее число жертв. Более подробной информации об обстоятельствах инцидента в учебном заведении пока не приводится.

Телеканал Fox News сообщил, что при стрельбе были ранены 12 человек. Возраст пострадавших не уточняется.

Здание школы осматривают сотрудники правоохранительных органов. Школы в ряде других близлежащих городов также были на время закрыты в связи с произошедшим.

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