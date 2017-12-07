Три человека погибли в результате стрельбы в школе в Нью-Мексико
По данным телеканала Fox News, пострадали 12 человек, их возраст не уточняется.
По данным телеканала Fox News, пострадали 12 человек, их возраст не уточняется.
По его словам, погибшие, предположительно, были школьниками. Кристизен уточнил, что открывший стрельбу человек также мертв, однако не пояснил, входит ли он в общее число жертв. Более подробной информации об обстоятельствах инцидента в учебном заведении пока не приводится.
Здание школы осматривают сотрудники правоохранительных органов. Школы в ряде других близлежащих городов также были на время закрыты в связи с произошедшим.