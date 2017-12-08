На Ташкентской трамвай сбил 22-летнюю девушку
7 декабря в 19.15 на улице Ташкентской трамвай, который следовал по 25-му маршруту, сбил 22-летнюю девушку. Это произошло рядом с домом
7 декабря в 19.15 на улице Ташкентской трамвай, который следовал по 25-му маршруту, сбил 22-летнюю девушку. Это произошло рядом с домом
Как сообщили в дежурной части МВД по Самарской области, девушка перебегала проезжую часть и трамвайные пути в неположенном месте.
На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и автомобиль «скорой помощи». По предварительной информации девушка жива. Она была госпитализирована с множественными травмами.