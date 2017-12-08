На Ташкентской трамвай сбил 22-летнюю девушку

7 декабря в 19.15 на улице Ташкентской трамвай, который следовал по 25-му маршруту, сбил 22-летнюю девушку. Это произошло рядом с домом Стара-Загора, 202. Сначала о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.