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08:38 (мск), источник: Комсомольская правда

На Ташкентской трамвай сбил 22-летнюю девушку

7 декабря в 19.15 на улице Ташкентской трамвай, который следовал по 25-му маршруту, сбил 22-летнюю девушку. Это произошло рядом с домом Стара-Загора, 202. Сначала о происшествии сообщили очевидцы в социальных сетях.

Источник: AP 2017

Как сообщили в дежурной части МВД по Самарской области, девушка перебегала проезжую часть и трамвайные пути в неположенном месте.

На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД и автомобиль «скорой помощи». По предварительной информации девушка жива. Она была госпитализирована с множественными травмами.

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