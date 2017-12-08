Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Холодный климат грозит раком
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Собчак прокомментировала выдвижение Путина в президенты
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Бах прокомментировал заявление Путина по решению МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Порошенко о Саакашвили: в Москве не жалеют сил
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Эксперт: Ледокол Лидер сдержит США в Арктике
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
08:44 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Скрываться считаю ниже чести и достоинства»

Генерал и полковник МВД арестованы за хищения бюджетных средств.

В четверг, несмотря на активные возражения со стороны Генпрокуратуры, Басманный райсуд удовлетворил ходатайства СКР об арестах начальника экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России генерал-лейтенанта Петра Гришина и его заместителя полковника Олега Мазура. В СИЗО отправился и предприниматель Сергей Нарутов, страдающий онкологическим заболеванием и перенесший в этом месяце две операции.

Причем стало известно, что только этими арестами следствие ограничиваться не собирается — по делу проходит еще целый ряд неустановленных лиц.

Все три ходатайства следствия были рассмотрены быстро. Чтобы отправить в СИЗО генерала Гришина, суд потратил не более двадцати минут.

Выступая на заседаниях, следователь СКР рассказал, что для хищения бюджетных средств чиновники МВД и коммерсанты объединились в организованную группу, которой руководил генерал Гришин. По его поручениям сотрудники ЭКЦ, организовывающие тендеры для закупки оборудования и расходных материалов, создавали условия, при которых их выигрывали компании, подконтрольные Сергею Нарутову. Его конкуренты для участия в тендерах не допускались, а фирмы господина Нарутова искусственно завышали цены.

«Стоимость предложенного ими оборудования существенно отличалась от стоимости других организаций, которые хотели стать поставщиками МВД», — отметил следователь СКР, сообщив, что из-за участников аферы полицейское ведомство ухитрилось приобрести, например, 6 микроскопов за 20 млн руб.

Всего, по версии следствия, только с трех тендеров участники ОПГ получили около 90 млн руб. (или на 10 млн больше, чем говорилось в первоначальных документах СКР), которые поделили на троих. У генерала Гришина, сообщил следователь, дома и в кабинете были изъяты значительные денежные суммы. Еще 5 млн руб., по его словам, нашли у полковника Мазура.

Арестовать старших офицеров МВД следователь просил, потому что они, как и коммерсант Нарутов, обвиняются в совершении тяжкого преступления, могут скрыться и, используя свои связи в правоохранительных органах, оказать давление на участников расследования и свидетелей по делу.

Преступление, в котором обвиняются подследственные, как считает следователь, не только подрывает авторитет власти, но и деформирует сознание граждан. Последние могут решить, что высокого положения можно достичь ни честным путем, а благодаря, например, откатам.

Все трое фигурантов расследования (по делу также проходят неустановленные лица из МВД и коммерческих структур) свою вину не признали, а их защита ходатайствовала об избрании для них альтернативных мер пресечения — домашних арестов или залогов. Против СИЗО выступил и представитель надзорного ведомства, рассказавший, что обвиняемые, несмотря на тяжесть инкриминируемого им преступления, не только не представляют опасность для общества, но и сами нуждаются в помощи. Господин Нарутов, как выяснилось, страдает онкологическим заболеванием и только в декабре перенес две операции. Забрали его буквально из-под капельницы. Полковник и генерал были здоровы, чего не скажешь об их родных. Так, у Петра Гришина жена оказалась онкобольной.

Когда очередь дошла до подсудимых, генерал Гришин сообщил, что не может скрыться за границу, так как свой загранпаспорт, как чиновник, имеющий доступ к гостайнам, сдал в соответствующую службу МВД. Там же находился и документ полковника Мазура.

«Скрываться считаю ниже чести и достоинства», — заявил генерал Гришин. Его подельник Мазур, попросившись под домашний арест, сообщил, что пока вообще не понимает, в чем его обвиняют.

По его словам, все контракты, вызвавшие подозрения у СКР и ФСБ, уже выполнены, а МВД претензий по ним не имеет. «В рамках уголовного дела ко мне иск со стороны МВД не заявлен», — добавил он. В свою очередь коммерсант Нарутов сделал упор на состояние своего здоровья. «Хочу долечиться», — сказал он.

Выступив с ответной репликой, следователь не преминул отметить, что заболевания, которыми страдает Сергей Нарутов, не относятся к тем, которые, в соответствии с постановлениями правительства, могут помешать аресту.

Очевидно, это заявление оказалось решающим — суд заключил в СИЗО до 5 февраля 2018 года не только двух полицейских чиновников, но и тяжелобольного Нарутова.

Как ранее сообщали в СКР, фигуранты расследования были задержаны сотрудниками управления «М» ФСБ в минувший вторник. Затем следователи предъявили им официальное обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). При этом оба чиновника, как добавили в МВД, уже подали рапорты об увольнении со службы.

Алексей Соковнин

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Молодые москвичи слезают с колес
«Там, где буду я, коммунизма не будет»
Генпрокурор назвал сумму ущерба от коррупции в России
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса Петербургский клуб победил «Реал Сосьедад» и финишировал на первом месте в группе Лиги Европы
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь