Воронежский аэропорт эвакуировали из-за «неопознанного предмета»

Из международного аэропорта Воронеж, как стало известно «КП», эвакуировали всех людей. 7 декабря в промежутке между 22:00 и 23:00 появилось сообщение, что в здании может быть бомба. Всем сотрудникам тут же пришлось выйти за пределы опасной зоны.

По первоначальной версии, о взрывчатке сообщил незнакомец. Однако, как позже нам рассказали в регионально ГУ МВД: «Поступила информация об обнаружении бесхозного предмета».

Сейчас на месте работают правоохранительные органы вместе с кинологами и спасателями. О результатах проверки пока ничего не известно. Остается надеяться, что кто-то из пассажиров просто забыл свой багаж.