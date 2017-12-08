Воронежский аэропорт эвакуировали из-за «неопознанного предмета»
Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
Сейчас на месте работают правоохранительные органы.
Из международного аэропорта Воронеж, как стало известно «КП», эвакуировали всех людей. 7 декабря в промежутке между 22:00 и 23:00 появилось сообщение, что в здании может быть бомба. Всем сотрудникам тут же пришлось выйти за пределы опасной зоны.
По первоначальной версии, о взрывчатке сообщил незнакомец. Однако, как позже нам рассказали в регионально ГУ МВД: «Поступила информация об обнаружении бесхозного предмета».
Сейчас на месте работают правоохранительные органы вместе с кинологами и спасателями. О результатах проверки пока ничего не известно. Остается надеяться, что
Отметим, что к моменту, когда появилось сообщение о неопознанном предмете, все запланированные рейсы уже вылетели. Вместе с тем, согласно электронному табло, в Воронеже в этот день должны были принять несколько рейсов из Москвы и