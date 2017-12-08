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08:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежский аэропорт эвакуировали из-за «неопознанного предмета»

Сейчас на месте работают правоохранительные органы.

Из международного аэропорта Воронеж, как стало известно «КП», эвакуировали всех людей. 7 декабря в промежутке между 22:00 и 23:00 появилось сообщение, что в здании может быть бомба. Всем сотрудникам тут же пришлось выйти за пределы опасной зоны.

По первоначальной версии, о взрывчатке сообщил незнакомец. Однако, как позже нам рассказали в регионально ГУ МВД: «Поступила информация об обнаружении бесхозного предмета».

Сейчас на месте работают правоохранительные органы вместе с кинологами и спасателями. О результатах проверки пока ничего не известно. Остается надеяться, что кто-то из пассажиров просто забыл свой багаж.

Отметим, что к моменту, когда появилось сообщение о неопознанном предмете, все запланированные рейсы уже вылетели. Вместе с тем, согласно электронному табло, в Воронеже в этот день должны были принять несколько рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Задержится ли их прилет и разрешат ли им посадку пока не уточняется.

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