Из хабаровского гипермаркета вынесли 126 бутылок стеклоомывателя
Превышение метанола в жидкости создавало угрозу здоровью человека.
Превышение метанола в жидкости создавало угрозу здоровью человека.
В дальневосточной столице в одном из гипермаркетов изъяли стеклоомывающую жидкость, которая не соответствовала требованиям закона. В продукции обнаружили превышение метанола, которое создавало угрозу здоровью человека.
Внеплановую проверку провели в гипермаркете сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Как сообщает
Образец «Панорама» не содержал информации об идентификационных данных партии продукции. На этикетке перечень ингредиентов, которые входят в состав стеклоомывающей жидкости, был написан без их процентного содержания. На продукции марки «Оймякон» тоже никто не указал данные партии, а результаты лабораторных исследований показали, что в жидкости содержание метанола превышает допустимый уровень, и это создаёт угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.
Арбитражный суд Хабаровского края постановил привлечь юридическое лицо к административной ответственности и назначить ему штраф в размере 150 тысяч рублей. Из гипермаркета конфисковали 126 бутылок стеклоомывающих жидкостей, которые впоследствии уничтожат.