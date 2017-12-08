Из хабаровского гипермаркета вынесли 126 бутылок стеклоомывателя

В дальневосточной столице в одном из гипермаркетов изъяли стеклоомывающую жидкость, которая не соответствовала требованиям закона. В продукции обнаружили превышение метанола, которое создавало угрозу здоровью человека.

Внеплановую проверку провели в гипермаркете сотрудники управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты взяли пробы стеклоомывающих жидкостей двух торговых марок, чтобы исследовать их. Оказалось, что эта продукция не соответствовала установленным требованиям законодательства.

Образец «Панорама» не содержал информации об идентификационных данных партии продукции. На этикетке перечень ингредиентов, которые входят в состав стеклоомывающей жидкости, был написан без их процентного содержания. На продукции марки «Оймякон» тоже никто не указал данные партии, а результаты лабораторных исследований показали, что в жидкости содержание метанола превышает допустимый уровень, и это создаёт угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан.