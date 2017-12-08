В Омске в крупном ДТП самосвал столкнулся с двумя иномарками. Об этом сообщают очевидцы в группе «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Накануне вечером, 7 декабря, в Омске возле СТЦ «Мега» произошло массовое ДТП. Грузовая машина марки ЗИЛ столкнулась с двумя иномарками. Столкновение было сильным, поэтому одна из машин восстановлению не подлежит.

«Удар произошел прям напротив меня. Страх в глазах водителя помню до сих пор: он минуту сидел намертво, потом сорвался и побежал к пострадавшим. Было жутко!», — сообщил очевидец Сергей Федяев.