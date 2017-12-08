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07:28 (мск), источник: Newtimes.kz

В Атырау 18-летняя девушка организовала нападение на гражданина Турции

В Атырау 18-летняя девушка вместе с двумя подельниками организовала разбойное нападение на гражданина Турции, передает «Акжайык».

Источник: Newtimes.kz

По данным портала, 6 декабря в Атырау молодая женщина заманила гражданина Турции в один из домов в Привокзальном, где у подъезда его поджидали двое злоумышленников. Они напали на иностранца, ранили ножом в бедро, после чего вытащили портмоне и убежали.

Происходящее фиксировала камера видеонаблюдения и оперативные дежурные ЦОУ ДВД немедленно выслали на место наряд полиции. Всех троих сообщников удалось задержать «по горячим следам».

По словам пресс-секретаря ДВД Назымгуль Кайсагалиевой, задержанные — двое ранее судимых молодых людей 1994 г. р. и молодая женщина 1999 г. р. — водворены в изолятор временного содержания. Ведётся расследование по статье «Разбой».

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