В Атырау 18-летняя девушка организовала нападение на гражданина Турции

По данным портала, 6 декабря в Атырау молодая женщина заманила гражданина Турции в один из домов в Привокзальном, где у подъезда его поджидали двое злоумышленников. Они напали на иностранца, ранили ножом в бедро, после чего вытащили портмоне и убежали.