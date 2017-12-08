В Атырау 18-летняя девушка организовала нападение на гражданина Турции
В Атырау 18-летняя девушка вместе с двумя подельниками организовала разбойное нападение на гражданина Турции, передает «Акжайык».
В Атырау 18-летняя девушка вместе с двумя подельниками организовала разбойное нападение на гражданина Турции, передает «Акжайык».
По данным портала, 6 декабря в Атырау молодая женщина заманила гражданина Турции в один из домов в Привокзальном, где у подъезда его поджидали двое злоумышленников. Они напали на иностранца, ранили ножом в бедро, после чего вытащили портмоне и убежали.
Происходящее фиксировала камера видеонаблюдения и оперативные дежурные ЦОУ ДВД немедленно выслали на место наряд полиции. Всех троих сообщников удалось задержать «по горячим следам».
По словам