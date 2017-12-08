В Приморье иностранец предстал перед судом за хранение в банках лап медведя

По данным полиции, обвиняемый получил части костей тигра в спиртовом растворе и хранил их в кафе. В апреле 2017 года обвиняемый — 31-летний мужчина — задержан сотрудниками полиции.

«Изъят 51 фрагмент костей черепа амурского тигра. Также в морозильной камере обнаружены 20 лап медведя и сушеные особи трепанга… Задержанный дал признательные показания, пояснив, что содержимое банки с заспиртованными останками краснокнижного тигра использовал в китайской традиционной медицине», — говорится в сообщении.