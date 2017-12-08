Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Названа самая пьющая страна Европы
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
Собчак прокомментировала выдвижение Путина в президенты
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Пенсионерам выделили дополнительные льготы - СМИ
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Гузеева рада из-за победы внебрачного сына Мишулина - СМИ
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
8Суперлуние-2017
06:09 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье иностранец предстал перед судом за хранение в банках лап медведя

ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — РИА Новости. Иностранец предстанет перед судом в Приморье по обвинению в незаконном хранении костей краснокнижного амурского тигра и лап медведя, сообщает краевое УМВД РФ.

По данным полиции, обвиняемый получил части костей тигра в спиртовом растворе и хранил их в кафе. В апреле 2017 года обвиняемый — 31-летний мужчина — задержан сотрудниками полиции.

«Изъят 51 фрагмент костей черепа амурского тигра. Также в морозильной камере обнаружены 20 лап медведя и сушеные особи трепанга… Задержанный дал признательные показания, пояснив, что содержимое банки с заспиртованными останками краснокнижного тигра использовал в китайской традиционной медицине», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как Горбачев отреагировал на решение Путина
Последствия решения МОК для Олимпиады будут огромны. Мнение
«Гладиатор с картонным мечом»: последнее слово Алексея Улюкаева
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Минздрав предложил маркировать продукты по степени полезности
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» в ЛЕ: велосипед от Ивановича, слалом от Паредеса Петербургский клуб победил «Реал Сосьедад» и финишировал на первом месте в группе Лиги Европы
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Историческую виллу Муссолини в городе Риччоне выставили на продажу
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь