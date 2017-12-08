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07:53 (мск), источник: VN.ru

Четыре пассажира ГАЗели попали в больницу

Авария с участием общественного транспорта произошла в Ленинском районе Новосибирска. В паровозик собрались троллейбус № 8, маршрутная ГАЗель № 63 и маршрутный Peugeot № 365.

ДТП произошло седьмого декабря в 15.20 на проспекте Карла Маркса за остановкой «Ватутина», сообщает «Автоспас». Все участники аварии двигались со стороны площади Маркса в сторону улицы Геодезической.

В результате столкновения четыре пассажира ГАЗели получили травмы, сотрудники ГИБДД вызвали для них две бригады медиков. В частности, женщина-пассажир разбила нос. Все пострадавшие доставлены в больницу для осмотра, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Это уже не первое ДТП с участием общественного транспорта за последнее время в Новосибирске. Так, 30 ноября маршрутка № 5 столкнулась с КамАЗом, в это время в микроавтобусе находились 19 пассажиров, семь из них пострадали.

В августе на площади Калинина маршрутная ГАЗель № 19 перевернулась на бок после столкновения с Toyota Chaser. Месяцем ранее завалился на бок рейсовый автобус ПАЗ маршрута № 10 — его водитель не справился с управлением, так как рассчитывал пассажира.

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