Четыре пассажира ГАЗели попали в больницу
Авария с участием общественного транспорта произошла в Ленинском районе Новосибирска. В паровозик собрались троллейбус № 8, маршрутная ГАЗель № 63 и маршрутный Peugeot № 365.
Авария с участием общественного транспорта произошла в Ленинском районе Новосибирска. В паровозик собрались троллейбус № 8, маршрутная ГАЗель № 63 и маршрутный Peugeot № 365.
ДТП произошло седьмого декабря в 15.20 на проспекте Карла Маркса за остановкой «Ватутина», сообщает «Автоспас». Все участники аварии двигались со стороны площади Маркса в сторону улицы Геодезической.
В результате столкновения четыре пассажира ГАЗели получили травмы, сотрудники ГИБДД вызвали для них две бригады медиков. В частности,
Это уже не первое ДТП с участием общественного транспорта за последнее время в Новосибирске. Так, 30 ноября маршрутка № 5 столкнулась с КамАЗом, в это время в микроавтобусе находились 19 пассажиров, семь из них пострадали.
В августе на площади Калинина маршрутная ГАЗель № 19 перевернулась на бок после столкновения с Toyota Chaser. Месяцем ранее завалился на бок рейсовый автобус ПАЗ маршрута № 10 — его водитель не справился с управлением, так как рассчитывал пассажира.