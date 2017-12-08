Четыре пассажира ГАЗели попали в больницу

ДТП произошло седьмого декабря в 15.20 на проспекте Карла Маркса за остановкой «Ватутина», сообщает «Автоспас». Все участники аварии двигались со стороны площади Маркса в сторону улицы Геодезической.

В результате столкновения четыре пассажира ГАЗели получили травмы, сотрудники ГИБДД вызвали для них две бригады медиков. В частности, женщина-пассажир разбила нос. Все пострадавшие доставлены в больницу для осмотра, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

Это уже не первое ДТП с участием общественного транспорта за последнее время в Новосибирске. Так, 30 ноября маршрутка № 5 столкнулась с КамАЗом, в это время в микроавтобусе находились 19 пассажиров, семь из них пострадали.