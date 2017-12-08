В Башкирии произошло массовое ДТП с участием грузовика «Урал»

По предварительным данным, житель Уфы, управляя грузовиком «Урал», направлялся в сторону столицы республики. Во время разворота о его задний бампер ударился попутный «Лифан». Автомобили остановились, после чего с грузовиком столкнулась «Нива», направлявшаяся в сторону Стерлитамака.