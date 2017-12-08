В Башкирии произошло массовое ДТП с участием грузовика «Урал»
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло накануне днем в Кармаскалинском районе на 49 километре автодороги
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УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло накануне днем в Кармаскалинском районе на 49 километре автодороги
По предварительным данным, житель Уфы, управляя грузовиком «Урал», направлялся в сторону столицы республики. Во время разворота о его задний бампер ударился попутный «Лифан». Автомобили остановились, после чего с грузовиком столкнулась «Нива», направлявшаяся в сторону Стерлитамака.
От сильного удара автомобиль отбросило на попутную «Калину». Сведений о пострадавших не поступало, обстоятельства ДТП уточняются, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на