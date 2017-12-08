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06:52 (мск), источник: РИА Новости

В Иркутской области продолжаются поиски экстренно севшего вертолета

ИРКУТСК, 8 дек — РИА Новости. Поиск частного вертолета Еврокоптер 350, совершившего аварийную посадку в Братском районе возобновлен, он ведется и на земле, и в воздухе, сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС Братского района.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось о том, что в Братском районе вертолет не вышел на связь, на борту находились два человека. Он вылетел из Братска и, предположительно из-за технического сбоя, совершил посадку на лед в районе поселка Чистый Братского района. Как отмечают специалисты, лед на Ангаре и Братском водохранилище еще не встал, по нему небезопасно передвигаться даже пешком. Спасатели в четверг до темноты проводили поисково-спасательную операцию, но она не принесла результата.

«Поиски частного вертолета Еврокоптер 350 были возобновлены в утром в пятницу. Они ведутся по воздуху и по земле, но пока вертолет не найден», — сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС Братского района.

По информации, полученной от представителя администрации города Братска, борт взлетел с территории завода отопительного оборудования в то время, когда в Братском районе шел снег и была метель. По предварительным данным, в вертолете находятся пилот и братский бизнесмен Егор Баньщиков, который в последнее время постоянно проживает в центральной части России. Цель их полета в заморский поселок Чистый неизвестна.

По данным Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, вертолет Еврокоптер 350 с бортовым номером RA-07277 зарегистрирован в европейской части РФ.

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