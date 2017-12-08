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09:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Полицейские изъяли в Хабаровске 400 литров спирта

Стоимость партии составила более 146 тысяч рублей.

Сотрудники полиции с поличным задержали в дальневосточной столице продавца спирта. Мужчина размещал объявление о продаже оптовой партии алкоголя в интернете. Стражи правопорядка нашли в подготовленном злоумышленником тайнике в безлюдном месте обнаружили и изъяли 80 пластиковых бутылок.

— Экспертиза показала, что содержащаяся в них жидкость — этиловый спирт. Стоимость партии общим объемом в 400 литров составила более 146 тысяч рублей. Подозреваемый объяснил, что закупал спирт у неизвестных лиц через интернет для дальнейшей реализации, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Если вину мужчины удастся доказать, ему грозит до штраф в сумме до трех миллионов рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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