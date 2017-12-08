Уфимец срезал трубы и оставил без отопления целый подъезд

За помощью к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующим по улице Ирендык Ленинского района Уфы, обратился участковый отдела полиции. Он сообщил, что в одном из жилых домов неизвестный мужчина срезал отопительные трубы, вследствие чего был затоплен подъезд.

Изучив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к его розыску. Вскоре в одной из коммунальных квартир затопленного подъезда ими был обнаружен похожий на описание в ориентировке мужчина. Встреча с правоохранителями стала для него полной неожиданностью. Росгвардейцев он встретил с сумкой со слесарными инструментами в руках, а за спиной у него лежали обрезки отопительных труб.