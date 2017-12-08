Уфимец срезал трубы и оставил без отопления целый подъезд
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который срезал трубы и оставил без отопления целый подъезд.
УФА, 8 дек 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. В Уфе сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который срезал трубы и оставил без отопления целый подъезд.
За помощью к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующим по улице Ирендык Ленинского района Уфы, обратился участковый отдела полиции. Он сообщил, что в одном из жилых домов неизвестный мужчина срезал отопительные трубы, вследствие чего был затоплен подъезд.
Изучив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к его розыску. Вскоре в одной из коммунальных квартир затопленного подъезда ими был обнаружен похожий на описание в ориентировке мужчина. Встреча с правоохранителями стала для него полной неожиданностью. Росгвардейцев он встретил с сумкой со слесарными инструментами в руках, а за спиной у него лежали обрезки отопительных труб.
Позже было установлено, что злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения проник в оставленную открытой коммунальную квартиру и, убедившись, что хозяев нет дома, решил отпилить отопительные трубы для последующего сбыта в пункт приема металлолома.
Задержанный ранее неоднократно судимый 36-летний уфимец передан сотрудникам отдела полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает