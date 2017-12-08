В Южноуральске внучка украла у бабушки два мобильника

Так случилось, что у пенсионерки в Южноуральске пропали сразу два сотовых телефона. Цена у них небольшая, но это была единственная возможность у пожилого человека общаться с внешним миром. Женщина написала заявление в полицию. Ущерб местная жительница оценила в 1.800 рублей.

— Участковый уполномоченный быстро вычислил воровку и нашел ранее судимую внучку потерпевшей на знакомом адресе, — рассказали в отделе полиции «Южноуральский». — Похищенные телефоны у 19-летней воровки изъяли и вернули владелице.