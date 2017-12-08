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07:31 (мск), источник: Комсомольская правда

В Южноуральске внучка украла у бабушки два мобильника

За это воровка может отправится в колонию.

Так случилось, что у пенсионерки в Южноуральске пропали сразу два сотовых телефона. Цена у них небольшая, но это была единственная возможность у пожилого человека общаться с внешним миром. Женщина написала заявление в полицию. Ущерб местная жительница оценила в 1.800 рублей.

— Участковый уполномоченный быстро вычислил воровку и нашел ранее судимую внучку потерпевшей на знакомом адресе, — рассказали в отделе полиции «Южноуральский». — Похищенные телефоны у 19-летней воровки изъяли и вернули владелице.

Так как ранее злоумышленница уже имела судимость, она промышляла мелким кражами продуктов из магазина, на нее завели уголовное дело по статье — «мелкое хищение». Подозреваемую отпустили домой под подписку о невыезде. Если вину девушки докажут и бабушка не заберет заявление, тогда придется ей отправится в колонию сроком на год.

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