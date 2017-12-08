В Башкирии полицейский-мошенник пытался сбежать на служебном авто и сбил коллегу

По материалам дела, обвиняемые собирались похитить деньги у предпринимателя. Коммерсант по решению суда должен был заплатить истцу около 188 тысяч рублей. Полицейский встретился с бизнесменом в своем кабинете, при этом его подельник представился представителем истца.

Обвиняемые потребовали у предпринимателя 150 тысяч рублей, пообещав простить остаток долга. Но бизнесмена оказалось не провести — он сообщил в правоохранительные органы. В момент передачи денег злоумышленникам тех задержали стражи порядка.

Полицейский, чтобы избежать задержания, пытался сбежать с места преступления на служебном автомобиле, при этом он сбил полицейского, «прокатив» его на капоте.