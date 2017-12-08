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07:20 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии полицейский-мошенник пытался сбежать на служебном авто и сбил коллегу

В Белорецке перед судом предстали экс-полицейский и его подельник, обвиняемые по статьям «покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения» и «применение насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти», сообщает надзорное ведомство.

По материалам дела, обвиняемые собирались похитить деньги у предпринимателя. Коммерсант по решению суда должен был заплатить истцу около 188 тысяч рублей. Полицейский встретился с бизнесменом в своем кабинете, при этом его подельник представился представителем истца.

Обвиняемые потребовали у предпринимателя 150 тысяч рублей, пообещав простить остаток долга. Но бизнесмена оказалось не провести — он сообщил в правоохранительные органы. В момент передачи денег злоумышленникам тех задержали стражи порядка.

Полицейский, чтобы избежать задержания, пытался сбежать с места преступления на служебном автомобиле, при этом он сбил полицейского, «прокатив» его на капоте.

Решением суда экс-полицейский был приговорен к 3,5 годам колонии, его подельник — к одному году условно. Обвиняемый не согласился с решением суда и обжаловал его, но Верховный суд Башкирии оставил приговор без изменений.

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