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08:36 (мск), источник: Om1.ru

В омской школьной столовой, где отравились дети, работали больные сотрудники

По решению суда столовую закрыли на 30 дней, а сотрудников отправили лечиться.

Вчера, 7 декабря, Центральный районный суд принял решение о приостановлении действий столовой в гимназии № 159, которая находится в Амурском поселке на улице Барнаульская. Для выявления нарушений была проведена выездная проверка, в ходе которой были выявлены шесть нарушений.

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Оказалось, что в школьной столовой не хватало посуды, поэтому правила её мытья и дезинфекции не соблюдались. Кроме того, готовые блюда стояли на раздаче более двух часов, что также недопустимо. Бракераж готовых блюд проводился не вовремя и не полностью.

Также в ходе проверки установлено, что в столовой работали пять сотрудников, которые были возбудителями инфекционных заболеваний. Сейчас они отстранены от работы и направлены в больницу для прохождения лечения.

Напомним, что 30 ноября 17 учеников школы не пришли на занятия, сославшись на плохое самочувствие. Однако, по словам директора департамента образования Екатерины Спеховой, заболевших было всего семь.

Также она исключала школу как источник заражения. Отметим, что хуже всего было состояние 15-летнего девятиклассника, которого положили в больницу.

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