Челябинец на работе забил своего коллегу кулаками

— В день трагедии рабочие одного из предприятий Челябинска праздновали день рождения прямо на производственной площадке, — рассказали в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области. — во время гулянки между строителями возникла ссора. Рабочий сбил коллегу ударом на бетонную плиту и стал добивать кулаками. Затем затащил его в строительный вагончик и там бросил на кровать.