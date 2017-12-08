Челябинец на работе забил своего коллегу кулаками
От полученных травм тот умирал в строительном вагончике.
От полученных травм тот умирал в строительном вагончике.
Следственный отдел Курчатовского района завершил расследование уголовного дела по факту убийства рабочего на участке и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд.
— В день трагедии рабочие одного из предприятий Челябинска праздновали день рождения прямо на производственной площадке, — рассказали в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области. — во время гулянки между строителями возникла ссора. Рабочий сбил коллегу ударом на бетонную плиту и стал добивать кулаками. Затем затащил его в строительный вагончик и там бросил на кровать.
Умирающего рабочего заметил сторож предприятия и вызвал скорую помощь. Затем приехали полицейские. Пострадавшего отправили в городскую больницу, где он скончался от