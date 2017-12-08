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08:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Челябинец на работе забил своего коллегу кулаками

От полученных травм тот умирал в строительном вагончике.

Следственный отдел Курчатовского района завершил расследование уголовного дела по факту убийства рабочего на участке и направил дело для дальнейшего рассмотрения в суд.

— В день трагедии рабочие одного из предприятий Челябинска праздновали день рождения прямо на производственной площадке, — рассказали в следственном отделе по Курчатовскому району СУ СКР по Челябинской области. — во время гулянки между строителями возникла ссора. Рабочий сбил коллегу ударом на бетонную плиту и стал добивать кулаками. Затем затащил его в строительный вагончик и там бросил на кровать.

Умирающего рабочего заметил сторож предприятия и вызвал скорую помощь. Затем приехали полицейские. Пострадавшего отправили в городскую больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Злоумышенника задержали и завели на него уголовное дело. Сейчас дело передано в Курчатовский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Драчун будет ожидать суда в камере СИЗО.

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